В Ленобласти спасли лосенка, который потерял маму

В Ленобласти спасли лосенка, который потерял маму
Малыш в надежных руках. Фото: группа "Вконтакте" "Наша Чаща"

Малыш застрял в канаве и жалобно звал на помощь.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Наша Чаща». Жители СНТ Ломо нашли в лесу маленького лосенка, который сидел в канаве с водой и не мог выбраться. Они отмечают, что ему мешали сетка и слишком крутой берег. Лосенку было явно холодно и голодно, после того, как его вытащили на сушу, он какое-то время не мог прийти в себя и продолжал жалостливо плакать.

Неравнодушные очевидцы обратились в центр «Велес», сотрудники которого уже приютили малыша. Предполагается, что его мать мертва – незадолго до того, как лосенок потерялся, были слышны выстрелы. Вполне возможно, что охотники подстрелили лосиху.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти фотоловушка поймала лосей и медведицу. Они гуляли по лесу с разницей в полчаса. Автомобилистов просят быть внимательнее, когда они проезжают мимо.

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