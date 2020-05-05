Коронавирусных больных примут в клинике Петра Великого

Количество коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге выросло в 10 раз. Фото: Baltphoto

Количество коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге выросло в 10 раз. Фото: Baltphoto

В трех корпусах учреждения есть 264 койки, большая часть из них оснащены кислородом.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Клинику для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией открыли на базе больницы имени Петра Великого Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова. Всех людей с подозрением на инфекцию, а также с положительными тестами принимают в учреждении с этого дня. Отмечается, что в зданиях есть 264 койки, из них 195 оснащены кислородом. Также в больнице есть 24 реанимационных койки.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев напомнил, что еще четвертого марта в студенческом общежитии университета нашли коронавирус. Его привез парень из Италии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в 8 раз возросло количество больниц, принимающих пациентов с коронавирусом. В начале пандемии в России на территории Петербурга коронавирус лечили лишь в Боткинской больнице, которая предоставляла 589 коек, и детской больнице имени Филатова, рассчитанной на 362 койки.