В Петербурге обещают теплую погоду

Столбик термометра поднимется до отметки в плюс 13 градусов.

Сегодня, 8 мая, петербуржцев ждет теплый день без осадков. На небе будут облака, а ветер будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». При этом ночью температура воздуха составит до плюс шести градусов, а днем воздух прогреется до плюс 13 градусов. Атмосферное давление меняться сильно не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог оценил опасность распространения коронавируса в жаркую погоду. Вирусолог предположил, что заболеваемость COVID-19 может снизиться, однако причиной этому будет вовсе не уничтожающие воздействие солнечного света на клетки коронавирусной инфекции.