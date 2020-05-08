День Победы в Ленобласти выдастся теплым, возможен дождь

Воздух может прогреться до плюс 17 градусов.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В Ленинградской области уже завтра отметят День Победы. Так как в регионе объявлен режим самоизоляции, гражданам запрещено выходить из дома без надобности. Тем не менее, им не может никто запретить наслаждаться прекрасной погодой из дома. Столбик термометра поднимется до плюс 17 градусов днем, а ночью опустится до минус двух градусов. Ветер, гуляющий по области, разгонится до девяти метров в секунду.

Отмечается, что возможны кратковременные дожди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что телеканалы Ленобласти покажут празднование Дня Победы. «Бессмертный полк» в этом году пройдет в виртуальном режиме. Участники загрузили портреты родственников-ветеранов в интернет. В сеть также перекочевали рассказы стихов, семейных историй о войне и военные песни.