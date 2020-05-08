На «Аллее Победы» высадили 80 елей

Деревья еще долго будут радоваться местных жителей своей красотой. Фото: пресс-служба Приморского района

Деревья еще долго будут радоваться местных жителей своей красотой. Фото: пресс-служба Приморского района

В этот раз не удалось пригласить ветеранов, чтобы они оценили старания.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе Приморского района. На «Аллее Победы» перед Днем Победы высадили 80 елей. В посадке приняли участие глава района Николай Цед, а также представители молодежного совета. Они отметили, что очень жаль, что на деревья не смогли полюбоваться ветераны, но сейчас им важно оставаться дома и беречь свое здоровье. Цед надеется, что уже скоро ограничения снимут и пенсионеры смогут прийти на аллею, чтобы принять подарок.

Напоминаем, что на Шуваловском проспекте также появились 15 деревьев. Аллею начала засаживать деревьями еще в 2018 году усилиями школьников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть приступит к поэтапному снятию коронавирусных ограничений с 12 мая. Губернатор региона, Александр Дрозденко подчеркнул, что первыми вернутся к привычному ритму жизни районы с наименьшим количеством инфицированных.