На Кронштадтской улице обнаружили незаконную парковку

Собственник должен был освободить территорию, но почему-то не сделал этого.

Об этом стало известно 13 мая. Обо всем сообщается на официальном сайте прокуратуры Петербурга. Незаконную парковку нашли в Кировском районе на Кронштадтской улице. Собственник заключал договор с комитетом имущественных отношений, который истек еще 18 февраля 2020 года. Он продлевать его не стал, но и территорию освобождать не спешил. Позже выяснилось, что предприниматель самовольно установил на земле объекты благоустройство, что делать запрещалось.

Теперь гражданина ждут разбирательства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что популярность платной парковки в Петербурге снизилась на 60%. Количество произведенных почасовых платежей при этом упало на 61%, что свидетельствует об использовании платных парковок, в основном, резидентами.