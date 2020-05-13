Проверка выявила нарушения в шести петербургских школах

Там учеников слишком нагружали, либо проводили сдвоенные уроки.

Об этом стало известно 13 мая. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Проверку провели в школах Выборгского района – нарушения нашли в шести. Сотрудникам ведомства не понравились учебные планы учреждений, в них соблюдались не все законы. Так, в некоторых школах не чередовали основные предметами с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии и физкультуры. Школьников порой слишком нагружали, а учителя проводили сдвоенные уроки.

Директоров школ уведомили о нарушениях и попросили их устранить. Все данные передали в районную администрацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по поручению Беглова во всех стационарах Петербурга пройдут проверки. Утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар.