Майский снегопад сменился градом в Петербурге

Майский снегопад сменился градом в Петербурге
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Жители Северной столицы продолжают удивляться сегодняшней погоде — утром прошел снегопад, который расчищали более тысячи дорожников, а ближе к вечеру город засыпало градом.

Жители Петербурга поделились снимками совсем не весенних осадков в соцсетях. Град разогнал по домам жителей Красносельского района и тех, кто проживает к югу от города. По данным «Яндекса», тучи повисли над южной частью Петербурга около полудня.

Хорошей погодой могут похвастаться только жители Центрального района, где будет солнечно. На севере города ждут кратковременные осадки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обрушившийся на Петербург снегопад убирали более тысячи дорожников. На борьбу с осадками вышли 519 единиц техники и 1160 дорожников.

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