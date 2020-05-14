На КАД завершили укладку верхних слоев покрытия по внутреннему кольцу

Его площадь составляет более 210 тысяч квадратных метров.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На участке КАД завершили укладку верхних слоев покрытия по внутреннему кольцу – речь идет о дороге от пересечения с ЗСД до пересечения с проспектом Энгельса и о съездах в составе транспортных развязок. К работам сотрудники компании приступили к концу апреля 2020 года – к настоящему моменту покрыто более 210 тысяч квадратных метров дорог.

Сейчас специалисты занимаются установкой барьерных ограждений, дорожных знаков, шумозащитных экранов и прочих элементов. Ожидается, что полностью работу удастся завершить к концу текущего года. Напоминаем, что за северный участок КАД власти взялись в 2018 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дорожные службы обновят покрытие трассы «Кола» на подъезде к Петербургу. Генеральным подрядчиком ремонтных работ выступает АО «ВАД». На сегодняшний день «Кола» — одна из наиболее загруженных магистралей на подъезде к Северной столице. Ежедневно здесь проезжает свыше 50 тысяч автомобилей.