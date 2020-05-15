В Петербурге вновь начнут ходить маршрутки

Работу возобновят 20 коммерческих маршрутов.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем сообщает пресс-служба комитета по транспорту. С 18 мая в Санкт-Петербурге вновь начнут ходить некоторые маршрутки. Речь идет о 20 коммерческих маршрутов, таких как как: № К-476, К-202, К-137, К-86, К-169, К-67, К-103, К-17, К-403, К-4, К-90, К-163, К-239, К-293а, К- 539, К-193, К-76, К-201, К-373, К-131. Власти ожидают, что благодаря этому петербуржцы смогут скорее уезжать туда, куда нужно и не толпиться при этом на остановке.

Также обсуждается вопрос о выпуске 182 автобусов, 45 трамваем и 59 троллейбусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти открывается Кудровский проезд для автобусов. По данному маршруту запустят низкопольные автобусы большого класса ЛиАЗ 529267, работающие на компримированном природном газе. Этот автобус рассчитан на 108 пассажиров, 28 мест — сидячие.