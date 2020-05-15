В «Ленэкспо», на который жаловались пациенты, нарушений не нашли

Прокуратура провела проверку и не выявила никаких нарушений.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем сообщает 78.ru. Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку во временном госпитале, развернутого в «Ленэкспо». Пациенты жаловались на условиях содержание, на нехватку лекарств и внимания со стороны медперсонала. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что в госпитале нарушений выявлено не было – все в порядке и с документами, и с больными. Ведомство проверило также питание, оборудование, сотрудники пообщались с пациентами. Лично никто претензий не предъявлял, все говорят, что довольны учреждением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко и Беглова просят проверить жалобы на госпиталь в «Ленэкспо». Отмечается, что родственники зараженных коронавирусом жалуются на ужасные условия в госпитале. Там чувствуется недостаток медицинского персонала и оборудования, а также на отсутствие лечение.