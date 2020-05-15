Петербуржцев предупреждают о дожде в субботу

Петербуржцев предупреждают о дожде в субботу
Фото: pixabay

Днем на улице будет тепло, а вот ночью прохладно.

Синоптики рассказали, чего петербуржцам ожидать от субботы. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Небо затянет облаками, периодически будет идти дождь. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов, а вот ночью температура опустит до плюс двух градусов. Ветер, гуляющий по улицам городам, разгонится до 10 метров в секунду.

Спасатели также уточнили, что неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается. Напоминаем, что в Санкт-Петербурге продлили режим самоизоляции и ввели масочный режим, так что лучше оставаться дома, чтобы не заболеть коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дожди в Ленобласти продолжатся и на выходных. Ночью юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а днем порывы усилятся до 6-11 м/с.

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