В Петербурге приземлился самолет из Бухареста и Софии

В Петербурге приземлился самолет из Бухареста и Софии
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

На борту находятся россияне, застрявшие за границей из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня,18 мая. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта. В Пулково прибыл вывозной рейс из Бухареста и Софии. На борту находились 21 жителя Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всех граждан попросили сдать тесты на коронавирус, их вещи продезинфицировали, а пассажиров отправили на двухнедельный карантин.

Напоминаем, что аэропорт уже принял более 30 подобных вывозных рейсов. Петербуржцы уже на протяжении нескольких недель продолжают возвращаться на родину после долгого отсутствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более ста миллионов китайцев могут оказаться в самоизоляции. Граждане были уверены, что пандемия оказалась позади, но как бы не так.

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