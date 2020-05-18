В Петербурге снесли очередной незаконный автосервис

Автосервис должны были закрыть еще несколько лет назад. Фото: ККИ

Автосервис должны были закрыть еще несколько лет назад. Фото: ККИ

Его сотрудников также обвинили в отсутствии масок и прочих средств защиты.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем сообщили в ККИ. Сотрудники комитета отправились на Хасанскую улицу, чтобы освободить земельный участок от незаконного автосервиса. Владелец бизнеса должен был либо продлить договор, либо съехать еще пять лет назад, но по какой-то причине все это время безвозмездно пользовался территорией.

По предварительным данным, бизнесмен задолжал властям около шести миллионов рублей. Теперь он остался без источника дохода и будет вынужден предстать перед судом, чтобы в дальнейшем понести ответственность за свое нарушение.

Отмечается также, что во время проверки выяснилось, что сотрудники автосервиса не пользовались масками, то есть проигнорировали требования властей в период пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция разыскивает грабителей, напавших на автосервис на Симонова.