В России проверили подразделения химзащиты ЗВО оперативного реагирования

В России проверили подразделения химзащиты ЗВО оперативного реагирования
Военнослужащие ЗВО. Фото: пресс-служба ЗВО

Речь идет о четырех регионах – в том числе о Ленинградской области.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем в пресс-службе Западного военного округа. Командующий войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева потребовал, чтобы сразу в четырех регионах страны прошли проверки. С неожиданным визитом нагрянули в Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую и Курскую области. Там провели сводные подразделения радиационной, химической и биологической защиты оперативного реагирования.

Отмечается, что военные готовы обрабатывать различные объекты, чтобы предотвратить распространения коронавируса. Личный состав находится в четырёхчасовой готовности к применению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкине завершилось строительство медцентра ЗВО.

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В России проверили подразделения химзащиты ЗВО оперативного реагирования