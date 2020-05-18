В Петербурге хотят создать комиссию для рассмотрения жалоб медработников

Некоторые врачи уверяют, что им не поступают обещанные выплаты. Есть и другие проблемы.

Об этом стало известно 18 мая. Обо всем сообщили в городском комитет по здравоохранению. В ведомстве заявили, что в Санкт-Петербурге появится комиссия, которая займется рассмотрением жалоб от медиков. Некоторым из них не вовремя поступают обещанные деньги, другим жалуются на нехватку средств защиты. В комиссию войдут 14 человек, среди которых будут заместитель председателя Комитета, сотрудники комитета по труду, Роспотребнадзора и представители профсоюзов.

Напоминаем, что медикам обещают доплачивать за лечение коронавирусных больных. Те, кто заразятся, получат выплаты в размере 300 тысяч рублей. В случае получения инвалидности они могут рассчитывать на полмиллиона. Семьи погибших медиков от коронавируса получат миллион рублей.

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