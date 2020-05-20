В Петербург завезли первую импортную клубнику

На территорию России поступило почти 256 тонн свежих ягод.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В страну завезли импортную клубнику – всего 24 партии из Сербии, общим весом почти 256 тонн. Больше всего ягод получат магазины Северной столицы, оставшуюся разделят Москва и Нижний Новгород. Отмечается, что все документы оформлены правильно и клубника безопасна для россиян.

«Все партии импортных грузов соответствовали Единым карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза»,

— заверили в пресс-службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что въезд в Россию с клубникой и без документов белорусы объяснили ошибкой навигатора. На Псковской таможне задержали шесть машин и свыше 100 тонн фруктов за апрель.