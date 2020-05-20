В парке Попова приступили к реконструкции наружного освещения

Его сделают современным и энергосберегающим.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщили в СПб ГБУ «Ленсвет». Сотрудники предприятия приступили к реконструкции наружного освещения сквера в Кронштадте. Там установили оборудование еще 45 лет назад и за это время оно потеряло свою актуальность. «Ленсвет» собирается осветить парк, чтобы сделать его комфортным место для времяпрепровождения. Отмечается, что сразу после появления нового оборудование, старое будет демонтировано.

«На текущий момент на объекте ведется подготовка траншей для прокладки электрических сетей, установка закладных деталей фундаментов под новые опоры»,

— отчитались в пресс-службе.

Ожидается, что работы продлятся до июля 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Невский район утром остался без света. Специалисты ведут на месте восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 110 кВ.