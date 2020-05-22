В Петербурге театры могут открыть только в сентябре

Пока что власти не готовы позволить им работать в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщил председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко. Он заявил, что театры в городе могут начать работать только в сентябре текущего года. Сухенко понимает, что сотрудники театров хотят поскорее вернуться на работу, но пока что это невозможно. При этом есть надежда, что в июне разрешат приступить к репетициям – разумеется, при соблюдении всех мер предосторожности.

Чиновник убежден, что спешить с началом театрального сезона нельзя. Лучше перетерпеть, чем допустить распространение инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова рассказала, когда откроются кинотеатры и спортзалы. Она заверила, что их не будут открывать в первую очередь – может быть только после прохождения трех этапов послабления.