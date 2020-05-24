В Петербурге ремонт ограничит движение в тоннеле дамбы

В Петербурге ремонт ограничит движение в тоннеле дамбы
Водителей стоит быть осторожнее. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs/

Ограничения будут действительны несколько дней.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщает дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга. Водителей просят помнить о вводе ограничения на передвижения в тоннеле дамбы в связи с ремонтными работами. Так, в отсеке Финской стороны нельзя будет проехать с 25 по 26 мая, а вот Невской стороны – с 27 по 28 мая. Гражданам настоятельно рекомендуют проверять актуальную информацию перед выездом из дома, чтобы не оказаться в затрудненном положении.

Также их просят обращать внимание на дорожную разметку, знаки и ограждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дорожные работы на дамбе помешают свободному проезду транспорта. На майских праздниках на дамбе решили провести ремонтные работы по устранению колейности.

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