В Смольном объяснили, почему нельзя ходить в парки

Их откроют только на последнем этапе снятия ограничений, до которого пока далеко.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем вице-губернатор Евгений Елин сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он рассказал, что петербуржцам пока нельзя посещать парки, скверы и сады, потому что их собираются открывать только на последнем этапе снятия ограничений. Если сейчас позволить людям гулять по зеленым зонам, то уже завтра маленькие дети заразят своих бабушек и дедушек. Контролировать порядок в таких местах сложно, обычно там собирается очень много петербуржцев. Сейчас те, кто осмелятся туда пробраться, получат штраф в размере четырех тысяч рублей.

Елин напомнил, что эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучше, так что нужно подождать. Он также отметил, что гражданам могут со временем позволить заниматься спортом на улице, но все зависит от статистики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов отказался открывать парки и скверы в Петербурге.