Водолазы обследуют дно реки Смоленки после появления нефтяных пятен

Ведутся работы по расчистке русла реки.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем сообщает «Мойка78». Журналисты обратили внимание на работы, проводимые на реке Смоленке водолазами. Судя по всему, они обследуют дно загрязненной реки и собираются отчищать его. За работы приступили после многочисленных жалоб на странные пятна на воде – ожидается, что при изъятии донных отложений с дна будут подниматься все накопленные загрязнения.

К слову, региональное управление Роспотребназора, которое также реагировало на претензии граждан, уверяло, что никаких нарушений найдено не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Новосмоленская набережная уходит под воду, теперь там плавают утки. На опубликованных кадрах видно, что по пешеходной части набережной теперь «прогуливаются» утка и селезень.