В Пушкине к 1 сентября откроют школу после реконструкции

В здании на Леонтьевской смогут учиться 550 школьников.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Гимназия №406 в Пушкине откроет свои двери для учеников уже 1 сентября 2020 года. Губернатор Александр Беглов уже проверил, как обстоят дела на объекте, и считает, что подрядчик справится за лето. Он надеется, что местные жители оценят такой подарок – всего до конца текущего года в Пушкинском районе должны заработать 8 социальных объектов.

В школе смогут обучаться 550 детей, большая часть из них – это ученики младших классов. Реконструкцией здания сначала занималась другая компания, которая срывала сроки, поэтому пришлось выбрать нового – «ГПС-Основа».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда выпускники школ смогут сдать документы в вузы. Прием начнется уже 20 июня, еще до окончания основного этапа ЕГЭ.