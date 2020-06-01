Петербуржцы смогут летать экономно в Ставрополь

«Победа» приняла решение о запуске новых рейсов из Северной столицы.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщает пресс-служба «Победы». С 31мая авиакомпания возобновила перелеты по России и запустила новые рейсы – например, в Ставрополь. Всего летом фигурирует 83 направления, большинство из которых являются региональными и не совершают посадки в Москву.

Напоминаем, что в связи с распространением коронавируса были отменены большинство рейсов, так как Россия закрыла границы. Внутренние перелеты также перестали пользоваться большой популярностью из-за введенного режима самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что военные обработают самолеты и аэродромы Ленобласти, задействованные в подготовке Парадов Победы. Всего будет обработано свыше 80 тыс. кв.м. помещений и территорий аэродромов. Мероприятия по обработке проводятся в преддверии авиационного парада в честь 75-летия Победы в ВОВ, который состоится 24 июня.