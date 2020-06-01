В Петербурге приступили к очистке реки Смоленки

Ожидается, что будет извлечено более 40 тысяч кубометров донных отложений.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщает комитет по природопользованию. В Санкт-Петербурге приступили к очищению от мусора дна реки Смоленки. Сотрудники ведомства рассчитывают поднять на поверхность 40 тысяч кубометров донных отложений – чище станет участок протяженностью более полутора тысяч километров между Смоленским и Наличным мостами.

На приведение реки в порядок может уйти далеко не один месяц и даже не один год. Также ведомство собирается расчистить берег и снести некоторые деревья и кустарники. Часть работ согласуют с местными жителями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водолазы обследуют дно реки Смоленки после появления нефтяных пятен. К слову, региональное управление Роспотребназора, которое также реагировало на претензии граждан, уверяло, что никаких нарушений найдено не было.