Беглов рассказал о напряженной обстановке в Петербурге в связи с пандемией

Беглов рассказал о напряженной обстановке в Петербурге в связи с пандемией
Беглов не рад статистике. Фото: gov.spb.ru

Пока что ситуация остается непростой, хотя темпы распространения скоро могут замедлиться.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время совещания правительства. Он заявил, что ситуация с коронавирусом в городе остается неблагополучной – каждый день появляются данные о новых заболевших и погибших, хотя и видны тенденции к замедлению темпов распространения инфекции.

Беглов убежден, что пока рано смягчать введенные меры предосторожности – нужно работать в существующих условиях. Он отметил, что власти думают над тем, как помочь бизнесу в сложившейся ситуации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы перестали соблюдать режим самоизоляции. Индекс опустился до одного балла, что было бы хорошо в обычное время, но не во время пандемии коронавируса.

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