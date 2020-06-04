В пятницу жителей Петербурга ждут дожди

В пятницу, 5 июня, в Петербург ожидается облачная погода с прояснениями.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе ожидаются кратковременные дожди.

По прогнозу синоптиков, ночью подует юго-восточный, южный ветер. Его порывы будут достигать 4-9 метров секунду. Днем ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до + 22 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.