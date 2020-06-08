Ленобласть потратит 50 млн рублей на лекарства для лечения коронавируса

В Ленинградской области выделили из бюджета 50 млн рублей на покупку дополнительных препаратов для лечения больных коронавирусом.

Областной комитет по здравоохранению сообщил о предстоящей закупке лекарств для пациентов, болеющих коронавирусом. Речь идет о препаратах, рекомендованных Минздравом России.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, средства будут выделены за счет перераспределения бюджета комитета. Стоит отметить, что на одного курс лекарственной терапии коронавируса оценивается в 160 тысяч рублей для одного «тяжелого» пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 50 человек. Таким образом, с начала пандемии выявили 3 238 заболевших. В настоящее время число активных пациентов составляет 999 человек.