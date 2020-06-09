Вторник в Петербурге выдастся жарким и дождливым

Вторник в Петербурге выдастся жарким и дождливым
Погода будет теплой и дождливой. Фото: Pixabay

Воздух прогреется до плюс 29 градусов.

Сегодня, 9 июня, петербуржцев ждет теплая и облачная погода, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ожидается, что ночью температура опустится д плюс 19 градусов, но уже днем воздух прогреется до плюс 29 градусов. При этом в городе будут идти дожди, а небо покроют облака. Также в некоторых районах возможна гроза. По Северной столице разгуляется ветер, который разгонится максимум до семи метров в секунду, а вот во время грозы до 15 метров в секунду.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург продолжает бить антирекорды по индексу самоизоляции. Вероятно, с наступлением лета петербуржцы перестали сдерживать свое желание прогуляться и гораздо хуже, чем раньше, соблюдают самоизоляцию.

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