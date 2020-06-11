Сосновый Бор ушел в «красную зону» самоизоляции

В городе закрываются магазины и кладбища.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает «78.ru». Глава атомграда Михаил Воронков. Он рассказал, что в Сосновом Бору зарегистрировано около 250 случаев заражения и один летальный исход. Из-за этого город ушел в «красную зону» самоизоляции и занял четвертое место в Ленинградской области по количество заболевших. С 12 июня в городе закрываются все магазины в ТЦ, кладбища, вещевые рынки, ярмарки и предприятия общепита будут закрыты. Соответствующее постановление пока не подписано.

Воронков отмечает, что в начале пандемии Сосновый Бор был среди городов, где было минимальное количество заболевших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус стал причиной смерти еще 38 человек в Петербурге. Как рассказали в комитете, среди новых жертв пандемии — 15 мужчин в возрасте от 63 до 95 лет, а также 23 женщины в возрасте от 47 до 88 лет.