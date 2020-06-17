В Купчино завершился ремонт Софийской улицы

В Купчино завершился ремонт Софийской улицы
Софийскую улицу в Петербурге отремонтировали. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Во Фрунзенском районе Петербурга завершился ремонт Софийской улицы. Работы проводились на участке от проспекта Славы до улицы Димитрова.

Ремонт выполнен по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Подрядчиком выступило АО «ПО «Возрождение», сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

В рамках адресной программы подрядчик отремонтировал участок длинной 3,37 км и общей площадью 53,84 кв. метров. Новую жизнь получили 40,62 тыс. кв. метров проезжей части и 12,92 тыс. кв. метров тротуара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершился ремонт двух улиц. Работы выполнены на участке Московского проспекта от Сенной площади до набережной Обводного канала и участке Обводного канала от Московского проспекта до Царскосельского железнодорожного моста.

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