В Пулково отменили восемь рейсов

В Пулково отменили восемь рейсов
Рейсы продолжают отменять. Фото: pulkovo-baltfoto

Рейсы не состоятся из-за пандемии коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта «Пулково». Сразу восемь самолетов авиакомпаний S7, «Аэрофлот» и Pegas Fly не покинут воздушную гавань в связи с пандемией коронавируса. Они должны были лететь в Москву, Калининград, Омск и в другие города.

Тем временем российские туристы продолжают возвращаться на родину спустя несколько месяцев отсутствия. В пятницу в Санкт-Петербурге приземлился борт из Германии – домой прилетели 130 человек. Их встретили сотрудники Роспотребнадзора. Теперь путешественникам предстоит две недели соблюдать карантин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пятницу в Пулково отменили девять авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, изменения затронули авиакомпании Россия, Smartavia, Mahan Airlines, Северный ветер и Якутия.

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