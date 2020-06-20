Любопытный лось бегает по шоссе в Ленобласти

Любопытный лось бегает по шоссе в Ленобласти
Лось может спровоцировать аварию. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Водителей просят быть осторожнее, чтобы случайно не сбить животное.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем сообщает очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Лося заметили недалеко от деревни Новое Колено, бегающим по Киевскому шоссе. Пользователи просят водителей быть осторожнее и ехать там осторожнее, чтобы случайно не сбить животное.

«Машину ловит, ничего вы не понимаете»,

— шутит один из пользователей.

Напоминаем, что в последнее время количество ДТП с участием лосей увеличилось. В результате страдают не только животные, но и люди – так было на прошлой неделе на трассе «Скандинавия». В аварии пострадал водитель и пассажир.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Ефремова заявил о желании семьи погибшего в ДТП «заработать». Он заявил, что семья погибшего водителя Сергея Захарова хочет «заработать» на трагедии.

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