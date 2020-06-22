В Петербурге ранним утром практически нет пробок

Пробки оценивают в два балла в начале рабочей недели.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем сообщает сервис «Яндекс. Пробки». Несмотря на понедельник, дороги в Санкт-Петербурге свободны – пробки оценивают в два балла. Это, несомненно, отличная новость для водителей. Отмечается, что есть ограничения, связанные с проведением дорожных работ – таковых 41. Ремонт делают не только в центре города, но и на окраинах.

В основном скопление машин заметно в сердце Санкт-Петербурга – на Садовой улице, Невском проспекте и на Васильевском острове.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовое ДТП с автобусом с логотипом ФК «Ленинградец» спровоцировало пробку на Мурманском шоссе.