Обитаемый подводный аппарат для «Газпрома» создают в Петербурге

На борту могут находиться два человека. Фото: «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

На борту могут находиться два человека. Фото: «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Компания заказала его у морского бюро машиностроения еще в 2019 году.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем сообщает АБН. Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» создало технический проект обитаемого подводного аппарата, который заказал «Газпром» в 2019 году. Его уже передали в другой отдел для выполнения. Отмечается, что благодаря аппарату удастся осматривать подводные объекты компании. На борту смогут находиться два человека.

Напоминаем, что впервые проект обитаемого подводного аппарата гражданского назначения российского производства был представлен в прошлом году во время IX Петербургского международного газового форума.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Газпром нефть» в Верховном суде разъяснит вопрос об охранных зонах на Охтинском мысу. В самой компании объяснили, что целью судебного разбирательства является не отмена приказа, а прояснение актуальности территориальных границ ОКН, так как «Газпром нефть» намерена реализовать свой строительный проект на близлежащем участке.