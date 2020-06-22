В Петербурге подсчитали урон от бури, произошедшей в четверг

В Петербурге подсчитали урон от бури, произошедшей в четверг
Стихия повалила деревья в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Садовники устранили последствия бури, произошедшей вечером 18 июня. По подсчетам комитета по благоустройству Петербурга, стихия повалила 92 дерева.

Все выходные сотрудники садово-паркового хозяйства отрабатывали обращения, поступившие от горожан в связи с бурей. Стихия вызвала аварийные ситуации на дорогах и территориях зеленых насаждений.

Больше всего обращений было связано с подтоплением проезжей части. Остальные касались выбитых напором воды канализационных люков и упавших деревьев.

Как сообщили в комитете по благоустройству, ситуацию на дорогах удалось нормализовать быстро. Время занял подсчет ущерба, нанесенного зеленым насаждениям. Деревья были оперативно убраны, однако раскряжевка и вывоз порубочных остатков заняли еще три дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 18 июня в Петербурге выпала половина нормы месячных осадков.

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