В Петербурге могут закрыться все маленькие «наливайки»

Все заведения, чья площадь менее 50 квадратных метров, прекратят свое существование.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщается на сайте ЗакСа. Депутаты во время второго слушания поддержали инициативу, в рамках которой предлагают запретить работу мелких рюмочных и «наливаек» в многоквартирных домах. Речь идет также о барах, кафе и буфетах – их площадь теперь должна быть не менее 50 квадратных метров. Сейчас документ ушел на подготовку к третьему чтению – ожидается, что законопроект примут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Севкабель Порт» открыл бары и магазины. На закрытую с весны территорию пустили первых посетителей. Как сообщается на официальном сайте «Севкабель Порт», сейчас к офисам, которые не были закрыты из-за введенных ограничений, добавились некоторые магазины и кафе.