В Ленобласти снесли незаконную парковку у «Пятерочки»

Владельцу давали время на ликвидацию парковки, но требования были проигнорированы.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает пресс-служба ГКУ «Ленавтодор». Сотрудники предприятия ликвидировали незаконную парковку у «Пятерочки» на Октябрьской набережной в поселке имени Свердлова. Они демонтировали заасфальтированную площадку, распилив асфальт и восстановив затем кювет с помощью экскаватора.

Отмечается, что собственника земли предупреждали о ликвидации за месяц, но он не предпринял никаких действий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в доме на Кирочной улице приступили к демонтажу уцелевших балконов. Участок, где ведутся работы, огражден предупредительными лентами, возведены временные конструкции для проведения демонтажа.