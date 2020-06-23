В Кронштадте нашли опасную дорогу

На нескольких улицах была неправильно нанесена разметка.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. В Кронштадте провели проверку, в рамках которой нашли несколько нарушений. Сразу несколько дорог оказались опасными из-за неправильной разметки. Она не соответствует ГОСТу, а, значит, нельзя говорить о безопасном дорожном движении.

Претензию направили в адрес ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» внесла представление. Отмечается, что на данный момент все нарушения устранены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водителей могут ждать пробки на восьми дорогах Ленобласти. Движение на трассах будет ограничено из-за дорожных работ, к которым специалисты приступят с восьми утра. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и соблюдать скоростной режим.