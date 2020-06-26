В Петербурге ожидается ветер и 29-градусная жара

В Петербурге ожидается ветер и 29-градусная жара
Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пятницу, 26 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность без существенных осадков.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Днем его порывы будут достигать 11 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +29 градусов. Атмосферное давление сильно меняться не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
жара погода синоптик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург готовится ко второй волне коронавируса
Полиция разыскивает мужчину, который с ножом напал на пенсионерку в парке ...
В Петербурге ожидается ветер и 29-градусная жара
Билли Айлиш отписалась от всех в Instagram
Жителей России предупредили о предстоящем похолодании
Врач рассказала, кому лучше отказаться от черешни
Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что у актера случился сердечный приступ
Петросян ссорится с молодой женой из-за дочери