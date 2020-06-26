В Петербурге ожидается ветер и 29-градусная жара

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пятницу, 26 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность без существенных осадков.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Днем его порывы будут достигать 11 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +29 градусов. Атмосферное давление сильно меняться не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.