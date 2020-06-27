В Петербурге в воскресенье ожидается до 23 градусов тепла

В Петербурге в воскресенье ожидается до 23 градусов тепла
Днем осадков не прогнозируется. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В воскресенье, 28 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность и тепло. Ночью местами ожидается кратковременный дождь.

Днем осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, восточный ночью будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем его порывы достигнуть до 12 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут +15…+17 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов. Атмосферное давление сильно не изменится.

Сегодня во второй половине дня в городе возможен небольшой дождь. В Ленобласти велика вероятность, что прогремит гроза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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