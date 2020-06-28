В Петербурге снова можно покататься на речных трамвайчиках

В городе открыли сезон навигации.

Речной транспорт вернулся сегодня, 28 июня. Наконец горожане и гости Санкт-Петербурга могут насладиться красотой улиц с воды – запрет на движение по рекам и каналам наконец отменен.

Первые восторженные отзывы уже можно найти в социальных сетях. Россияне радуются возможности отправиться на водную прогулку в теплый день. Они выстраиваются в очереди у причалов, чтобы сделать несколько фотографий и послушать об истории города.

Напоминаем, что с этого воскресенья в Санкт-Петербурге также открыли парки, детские и спортивные площадки. В понедельник станут доступны кафе и зоопарки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали организатора экскурсий по крышам. Оказалось, что экскурсии проходят в домах на набережной Фонтанки. Клиентам предлагали также организовать фотосессию на крыше или свидание.