Петербуржцы удивились, увидев грязный пруд в Таврическом саду

Они не понимают, почему его не чистили во время пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем петербуржцы пишут в Instagram. Граждане, отправившиеся на долгожданную прогулку по Таврическому саду, удивились, увидев, в каком состоянии находится пруд. Он зарос тиной и грязью, хотя все это время зеленая зона была закрыта, и граждане думали, что водоем приведут в порядок.

«Именно так должен выглядеть парк после четырех месяцев закрытия. Серьезно?»,

— не понимает одна из посетительниц.

Напоминаем, что с этого воскресенья в городе открыты парки, а также детские и спортивные площадки. Также петербуржцы могут покататься на речном транспорте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге открываются парки, скверы и летние кафе. На территории будет проводить ежедневную обязательную дезинфекцию. Аттракционы и другие объекты парков пока остаются под запретом.