В последний июньский день в Петербург придут дожди и гроза

При похолодании погода не испортится, а лишь вернется к нормальным для текущего сезона показателям. Фото: Baltphoto

При похолодании погода не испортится, а лишь вернется к нормальным для текущего сезона показателям. Фото: Baltphoto

На смену жаре, которая стояла в Петербурге почти весь июнь, придут дожди. Во вторник, 30 июня, в городе ожидается дождливая погода, местами пройдут ливни, а в отдельных районах могут быть грозы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха составит 14 – 16 градусов тепла. Днем ж воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.