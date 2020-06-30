Петербург назван лидером по росту стоимости квартир в новостройках

Петербург назван лидером по росту стоимости квартир в новостройках
Квартиры дорожают по всей стране. Фото: pixabay.com

За один квадратный метр в среднем придется заплатить 118,4 тысячи рублей.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщают аналитики компании «Авито». Они выяснили, что Санкт-Петербург входит в топ-пять городов по темпам роста цен на квартиры в новостройках – один квадратный метр в новом доме стоит 118,4 тысячи рублей. Таким образом, жилье подорожало примерно на 15,5%, а в России на 13%.

Отмечается, что россияне снова готовы покупать жилье, то есть интерес к серьезному вложению денег растет после спада, связанного с пандемией коронавируса.

Спрос уже превысил показатели прошлого лета. Также выросло количество предложений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спрос на новостройки в России упали на треть. При этом Белоусов отметил, что падение спроса на территории России неравномерное. В столице спрос снизился в два раза, однако в том же Новосибирске произошло относительно небольшое снижение продаж.

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