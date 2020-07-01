Беглов прокомментировал открытие музеев и фитнес-центров

Беглов прокомментировал открытие музеев и фитнес-центров
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Соблюдение стандартов безопасности — главное условие открытия музеев, фитнес-центров и других организаций. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Данные требования, по словам губернатора, стали нашей «новой нормальностью». Беглов призвал горожан не забывать о пандемии и беречь себя.

«Необходимо помнить – вирус никуда не делся, важно соблюдать все меры безопасности! Берегите себя!», — обратился он к петербуржцам на странице во «ВКонтакте».

С 6 июля в Петербурге вступает в силу новый пакет разрешительных мер. Работу начнут выставочные залы, государственные музеи, бассейны, фитнес-центры и магазины с отдельным входом и площадью более 400 кв. м.

Работники организаций обязаны носить средства индивидуальной защиты. Должна быть обеспечена дистанция между посетителями не менее 1,5 м.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявили 262 случая коронавируса. С начала пандемии в городе заразились более 24 тыс. человек.

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