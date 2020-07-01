Петербургские сады закрыли из-за грозы

Петербургские сады закрыли из-за грозы
Зеленые зоны закрыты из-за непогоды. Фото: pixabay.com

Второй день подряд граждане не могут посетить зеленые зоны из-за непогоды.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщает «Мойка78». Сады и скверы в Санкт-Петербурге решили закрыть из-за надвигающей непогоды. В МЧС предупреждают о грозе и возможном сильном ветре. В такое время гулять по зеленым зонам небезопасно – лучше остаться дома и переждать. Корреспондент рассказывает, что на воротах в Екатерининский сад висит табличка, на которой говорится о прогнозах спасателей.

Напоминаем, что второй день подряд погода не радует петербуржцев. Во вторник тоже были закрыты сады и скверы, так как на город надвигался ураган. Из-за сильных порывов ветра были повалены деревья в разных районах Санкт-Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга рассказывают о последствиях штормового ветра и ливня в городе.

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