Беглов распорядился выполнить план по весеннему призыву в армию в полном объеме

На службу в армию Российской Федерации призывают граждан от 18 до 27 лет. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

На службу в армию Российской Федерации призывают граждан от 18 до 27 лет. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Сегодня, 3 июля, в Петербурге прошло заседание губернатора города Александра Беглова с главами районов. Обсуждался в том числе и призыв к прохождению обязательной военной службы.

Беглов заявил, что намеченный план по призыву в 2988 человек необходимо выполнить на 100%. По состоянию на 1 июля, призвать на службу в российскую армию удалось 2406 граждан. По местам несения службы распределены 1164 человек.

Примечательно, что с прошлого года количество призывных комиссий увеличилось до 111. Теперь они присутствуют в каждом муниципальном образовании. Беглов сообщил, что районные администрации обязаны контролировать их деятельность и оказывать необходимую помощь. Также, Беглов призвал усилить работу по поиску тех призывников, которые намеренно уклоняются от прохождения службы в рядах российской армии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в этом году призыв начался после окончания майских праздничных дней, а не с 1 апреля. Это связано в эпидемией коронавирусной инфекции. Продлится призыв до 15 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России отложат военный призыв для школьников.