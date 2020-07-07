В будний день в Петербурге пустуют дороги

В будний день в Петербурге пустуют дороги
Некоторые петербуржцы уехали в отпуска, поэтому трассы могут пустовать. Фото: скриншот с "Яндекса"

Пробки оцениваются на троечку – машины есть, но не так уж много.

Этим утром, 7 июля, согласно данным «Яндекс. Пробок» серьезных заторов нет ни в одном района Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что отменили режим самоизоляции, заторы пока что не вернулись. На данный момент пробки достигли отметки в три балла, хотя в начале года показатель в утреннее время равнялись 6 или даже 7 баллам. Отмечается, что на трассах действует около 50 ограничений, которые также затрудняют передвижение по Санкт-Петербургу и ближайшим к нему городам Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с 6 июля вновь начинают работать музеи и фитнес-центры. Власти начали снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

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