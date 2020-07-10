Жители Рубинштейна остались не довольны встречей с рестораторами и главой района

Петербуржцы в происходящем беспределе винят в первую очередь власти.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург». Горожане встретились с рестораторами с главой Центрального района Максимом Мейксиным, чтобы обсудить проблемы, возникающие из-за обилия ресторанов и баров на улице Рубинштейна. Активисты заверили, что не винят в происходящем бизнесменов, у них есть в первую очередь множество вопросов к представителям власти.

Мейксин считает, что некоторые проблемы нельзя решить из-за имеющихся проблем в законодательстве. Сами местные жители уверены, что администрации в принципе плохо понимает, каковы их претензии.

Политик пообещал создать рабочую группу для решения всех спорных моментов. При этом петербуржцы остались недовольны встречей – они не понимают, как им жить в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти обсуждают, как навести порядок на Рубинштейна.